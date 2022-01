Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 3 janvier 2022 à 1h15 par A.D.

En grande difficulté au PSG, Mauro Icardi est devenu indésirable dans la capitale française. Pour relancer sa saison et sa carrière, le buteur argentin aimerait retrouver l’Italie dès le mois de janvier. Plus précisément, il serait prêt à signer à la Juventus.

Depuis son arrivée au PSG, Mauro Icardi est en chute libre. Auteur de bons débuts à Paris, malgré la concurrence d’Edinson Cavani, le buteur argentin a ensuite perdu de sa superbe au fil des mois. Peu épargné par les pépins physiques et les problèmes familiaux, Mauro Icardi n’est plus dans son assiette cette saison. Et alors qu’il n’évolue plus à son meilleur niveau depuis plusieurs mois, le numéro 9 du PSG serait poussé vers la sortie en ce mois de janvier. De son côté, Mauro Icardi serait prêt à plier bagages pour rejoindre la Juventus.

Mauro Icardi a donné son feu vert à la Juventus