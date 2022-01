Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d'Icardi lié à une piste chaude du Barça ? La réponse !

Publié le 2 janvier 2022 à 14h45 par La rédaction

À la peine au PSG, Mauro Icardi pourrait être amené à quitter Paris dès le mercato hivernal. Alors qu'Alvaro Morata serait dans le viseur du Barça, la Juventus penserait à l'Argentin pour combler un éventuel départ de l'Espagnol.

Mauro Icardi est en grande difficulté au PSG. En raison de la présence de Kylian Mbappé et de son excellente forme, l'Argentin ne grapille que des petits bouts de match sous les ordres de Mauricio Pochettino. En plus de ses performances qui ne sont pas au rendez-vous sous le maillot du PSG, Mauro Icardi fait beaucoup plus parler de lui pour ses problèmes de couple avec Wanda Nara cette saison. Ainsi, l'avant-centre pourrait bien être invité à se trouver un nouveau club dès ce mois de janvier.

En cas de départ de Morata, la Juve vise Icardi