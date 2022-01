Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris doit-il dérouler le tapis rouge à Paul Pogba ?

Publié le 1 janvier 2022 à 15h00 par Th.B.

Alors que Paul Pogba pourrait être libre de tout contrat l’été prochain, le PSG devrait être contraint de lui offrir un pont d’or afin de l’inciter à rejoindre le club de la capitale lorsque en parallèle, la succession de Kylian Mbappé devrait également être réglée…

Issu du vivier de la région parisienne, Paul Pogba n’a cependant pas fait toutes ses classes dans un club français au niveau de sa formation qu’il a choisi de parfaire à Manchester United avant d’y effectuer ses premiers pas en tant que professionnel. Par la suite, Pogba s’est révélé à la Juventus avant de revenir à United en 2016. En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba pourrait enfin faire ses premiers pas dans l’élite du football français puisque le PSG serait intéressé par le fait de s’attacher ses services en tant qu’agent libre l’été prochain. D’autant plus que comme son agent Mino Raiola l’a dernièrement assuré à Sport1, l’offre de prolongation de Manchester United est disponible, mais toujours pas acceptée.

Le PSG doit casser sa tirelire pour Pogba…