Mercato - PSG : Le père d'Erling Haaland a choisi sa prochaine destination !

Publié le 5 janvier 2022 à 8h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes, Erling Haaland devrait rejoindre le Real Madrid selon son père, Alf-Inge Haaland, ancien joueur de Manchester City.

Le cas Erling Haaland commence à affoler la presse espagnole. A l’instar de Kylian Mbappé, son avenir pourrait s’écrire en Liga la saison prochaine. Depuis plusieurs jours, les médias évoquent un possible duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour l’international norvégien, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Ces deux formations seraient très actives dans ce dossier et auraient une longueur d’avance sur le PSG, qui a pourtant fait d’Haaland sa grande priorité en cas de départ de Mbappé au Real Madrid selon les informations exclusives du 10Sport.com;.

Le père d'Haaland préfère le Real Madrid