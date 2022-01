Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse mise au point pour l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 1h15 par Th.B.

Alors que des bruits de couloir courent comme quoi Mino Raiola aurait donné sa parole à Joan Laporta pour que le FC Barcelone bénéficie d’un avantage pour le transfert, tout ne serait pas perdu pour le PSG. Bien au contraire…

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. Selon les informations divulguées en Espagne, le FC Barcelone serait susceptible de prendre une avance conséquente sur le PSG et le reste des prétendants d’Erling Braut Haaland pour un transfert l’été prochain par l’activation de sa clause libératoire s’élevant à 75€. La Cuatro a même dévoilé ce mardi que l’agent d’Haaland, en la personne de Mino Raiola, aurait promis à Joan Laporta d’étudier en priorité les avances du président du FC Barcelone. De quoi compliquer les plans du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, tout pourrait être relancé.

Pas d’accord avec un club et le clan Haaland et surtout pas avec le Barça !