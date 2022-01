Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prépare un mauvais coup avec Haaland !

Publié le 4 janvier 2022 à 20h15 par A.C.

Mino Raiola semble déterminé à monter un gros transfert pour Erling Haaland, qui a tapé dans l’œil des plus grands clubs d’Europe, dont le PSG.

L’été 2022 devrait être celui d’Erling Haaland. Le prodige du Borussia Dortmund fait saliver la moitié de l’Europe, mais peu de clubs peuvent se le permettre puisque son transfert ne devrait pas se boucler en dessous des 75M€. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain le surveille pour remplacer Kylian Mbappé, mais la concurrence s’annonce terrible, surtout avec le Real Madrid. En plus du numéro 7 du PSG, le président Florentino Pérez souhaiterait en effet boucler un énorme coup avec Haaland.

Raiola négocierait déjà avec Manchester United