Mercato - PSG : L'avenir de Kylian Mbappé est déjà tout tracé !

Publié le 4 janvier 2022 à 23h10 par D.M.

Kylian Mbappé aurait pris la décision de rester au PSG jusqu'à la fin de la saison et d'honorer son contrat. Le joueur voudrait remporter la Ligue des champions avec son club avant de prendre la direction du Real Madrid.

Le huitième de finale de Ligue des champions opposant le PSG au Real Madrid sera particulier pour Kylian Mbappé puisqu’il affrontera certainement son prochain club. Déjà proche d’un départ en Espagne lors de l’été 2021, le joueur français est, cette fois-ci, en position de force puisque son contrat expire en juin prochain et est libre de négocier avec l’équipe de son choix. Les dirigeants parisiens espèrent encore trouver un accord avec Kylian Mbappé, mais ce dernier aura déjà fait son choix si l’on en croit les informations de la presse espagnole.

Mbappé à les idées claires pour son avenir