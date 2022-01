Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir de Robert Lewandowski !

Publié le 4 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Intéressé par l’option Robert Lewandowski en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG ne semblerait pas entrer dans les plans de l’avant-centre du Bayern Munich…

Dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, soit au moment de la potentielle expiration de son contrat, le PSG songe entre autres à Robert Lewandowski comme le10sport.com vous l’assurait en août dernier. Mais quelle est la position de Lewandowski sur son avenir ? Contractuellement lié au Bayern jusqu’à l’été 2023, le buteur polonais aimerait se lancer un challenge ailleurs comme le Corriere dello Sport le confiait dernièrement. Une tendance confirmée par la presse allemande ce mardi. Néanmoins, le PSG ne semblerait pas être tout en haut de la liste des voeux de Robert Lewandowski.

« Lewandowski veut vraiment cet unique gros transfert en Espagne ou en Premier League »