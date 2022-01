Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait face à un nouvel obstacle pour Haaland !

Publié le 4 janvier 2022 à 22h15 par Th.B.

Semblant être sur le départ l’été prochain via sa clause libératoire, Erling Braut Haaland pourrait donner des maux de tête au PSG en raison de la bataille royale qui s’annonce. Un bras de fer dans lequel le Bayern Munich pourrait avoir son mot à dire.

Erling Braut Haaland pourrait mettre le feu au prochain mercato estival. En effet, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, une clause libératoire de 75M€ serait incluse et effective à compter de l’été 2022. Une opportunité qui n’aurait pas échappé au PSG qui, comme le10sport.com vous le dévoilait en août dernier, faisait déjà du Norvégien sa priorité dans le cadre de la succession de Mbappé l’été prochain. Cependant, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid seraient sur les rangs, prêts à faire capoter les plans de Leonardo et de la direction sportive du PSG. Et quand est-il du Bayern Munich ? Président du conseil d’administration du club bavarois, Oliver Kahn écartait cette possibilité le 24 décembre dernier. « Erling Haaland ? Nous avons Robert Lewandowski. Il va encore marquer 30-40 buts pendant quelques années ». Néanmoins, la vérité serait tout autre et la situation pourrait bien évoluer en cas d’échec du Bayern Munich dans la prolongation de contrat de Robert Lewandowski.

Le Bayern Munich « de retour » pour Haaland si Lewandowski ne prolongeait pas