Mercato - Barcelone : Laporta est déjà fixé pour Erling Haaland !

Publié le 14 janvier 2022 à 7h00 par La rédaction

Le Barça maintient son objectif Haaland pour la fin de saison. Est-il devenu plus réaliste ces dernières semaines ? La réponse.

Journaliste pour RMC , Fred Hermel a confirmé que le FC Barcelone, qui avait renoncé à Morata à court terme, visait clairement le grand objectif Erling Haaland pour l’été prochain : « Le Barça a besoin d'un buteur. Ils veulent un grand buteur. La rumeur Morata, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un buteur là, à court terme, mais maintenant c’est fini. Le projet d'avenir, c'est Haaland. C’est un gros buteur au niveau international », a-t-il confié lors de l’After Foot .

