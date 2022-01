Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Real Madrid... L'annonce fracassante d'Haaland à Raiola !

Publié le 13 janvier 2022 à 19h10 par A.D.

Pour combler l'éventuel absence de Kylian Mbappe au PSG la saison prochaine, Leonardo veut miser en priorité sur Erling Haaland. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund aurait fait savoir à Mino Raiola qu'il voulait rejoindre le Real Madrid et y jouer avec Kylian Mbappe.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte se jeter sur Erling Haaland en priorité pour pallier le possible départ de Kylian Mbappe. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français refuse toujours de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid. Toutefois, le PSG pourrait voir le club merengue lui chiper à la fois Erling Haaland et Kylian Mbappe à l'été 2022.

Erling Haaland veut rejoindre le Real Madrid avec Kylian Mbappe