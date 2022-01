Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé, Sead Kolasinac affiche déjà ses ambitions !

Publié le 19 janvier 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Nouvelle recrue marseillaise, Sead Kolasinac n'a pas manqué d'afficher ses ambitions. L'ancien défenseur d'Arsenal est déjà très ambitieux pour ses débuts à l'OM.

Après la signature de Cédric Bakambu, l'OM a officialisé sa deuxième recrue mardi. Sans surprise, c'est Sead Kolasinac qui a débarqué en provenance d'Arsenal où son contrat s'achevait en juin prochain. Il faut dire que Jorge Sampaoli n'avait pas caché sa volonté de voir débarquer un défenseur polyvalent capable d'évoluer dans l'axe mais également dans le couloir gauche. L'objectif était d'avoir un joueur pour concurrencer et faire souffler Luan Peres qui était le seul Marseillais à posséder ce profil polyvalent. Pablo Longoria a donc sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Sead Kolasinac qui n'a pas perdu de temps pour afficher ses ambitions avec l'OM où il retrouvera plusieurs joueurs qu'il connaît bien.

Kolasinac annonce la couleur