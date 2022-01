Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’agite en coulisse pour Dembélé !

Publié le 19 janvier 2022 à 21h00 par Th.B.

Alors qu’Ousmane Dembélé n’aurait pas prévu de répondre à l’ultimatum du FC Barcelone concernant l’offre de prolongation de contrat, Xavi Hernandez et Mateu Alemany devraient s’entretenir ce mercredi.

En début de semaine, Mundo Deportivo révélait que le président FC Barcelone, en la personne de Joan Laporta, aurait lancé un ultimatum au clan Ousmane Dembélé pour qu’une réponse définitive au sujet de l’offre de prolongation de contrat soit transmise sous 48 heures. Cependant, la Cadena SER a affirmé que ce mercredi, l’ailier du FC Barcelone et son agent Moussa Sissoko ne répondrait pas à la requête du FC Barcelone. Pire, Sissoko confiait à RMC Sport mardi qu’il n’était pas déstabilisé par un tel coup de pression du Barça . Du côté de Xavi Hernandez, entraîneur du FC Barcelone, il a été question de cette situation en conférence de presse ce mercredi lors de laquelle il a affirmé toujours espérer que Dembélé finisse par accepter le contrat proposé par l’administration Laporta.

Une réunion entre Xavi et Alemany pour le dossier Dembélé