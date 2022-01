Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente de Leonardo plombée par un joueur de l'OM ? La réponse !

Publié le 19 janvier 2022 à 20h45 par A.C.

Peu utilisé à l’OM cette saison, Duje Caleta-Car aurait été proposé à l’AC Milan... qui s’intéresse également à Abdou Diallo du PSG.

Il ne reste qu’une dizaine de jours avant la fin du mercato hivernal et Pablo Longoria doit encore régler plusieurs dossiers sensibles. Si le départ de Boubacar Kamara semble être une priorité vu sa situation contractuelle, Duje Caleta-Car est également un bon candidat. Le Croate était d’ailleurs déjà poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille l’été dernier et s’il a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues, il ne semble pas vraiment être un cadre de Jorge Sampaoli à l’OM. Ça tombe bien, puisqu’en Italie on annonce ce mardi que Caleta-Car aurait été proposé à l’AC Milan !

Caleta-Car ne séduit pas vraiment l’AC Milan