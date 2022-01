Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est interpellé pour Zidane !

Publié le 21 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Ancien joueur du PSG, Jérôme Alonzo estime que Zinedine Zidane possède le profil idéal pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG prend forme. Et pour cause, après avoir longtemps écarté l'hypothèse de rejoindre le club de la capitale, l'ancien entraîneur du Real Madrid commence à faire évoluer sa réflexion notamment grâce au forcing de son conseiller Alain Migliaccio. Une excellente nouvelle pour Jérôme Alonzo qui considère Zinedine Zidane comme l'homme de la situation au PSG.

«Zidane est celui qu’il faut pour mener enfin à bout ce projet-là»