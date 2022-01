Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette croustillante révélation sur la colère de Messi après son arrivée !

Publié le 22 janvier 2022 à 12h10 par Th.B. mis à jour le 22 janvier 2022 à 12h13

Démontrant plus de difficultés avec le PSG que Cristiano Ronaldo avec Manchester United, Lionel Messi n’a pas apprécié la sortie de Jamie Carragher à ce sujet et s’en est plaint auprès de la légende de Liverpool comme elle l’a elle-même affirmé.

Avec seulement un but inscrit en Ligue 1 face au FC Nantes, Lionel Messi ne réalise pas des débuts tonitruants avec le PSG contrairement à son éternel rival Cristiano Ronaldo qui a su se montrer décisif à maintes et maintes reprises depuis son retour à Manchester United l’été dernier. Vendredi soir, à l’occasion de l’émission Friday Night Football de Sky Sports dans le cadre de la rencontre de Premier League opposant Watford à Norwich (0-3), Jamie Carragher a fait une croustillante révélation sur une réaction de Lionel Messi. En effet, il y a quelque temps, la légende de Liverpool avait avoué que Messi n’était pas une recrue parfaite pour le PSG contrairement au retour gagnant de Cristiano Ronaldo à Manchester United à la dernière intersaison.

« Messi m'a essentiellement traité d’âne »