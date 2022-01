Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Pochettino lâche ses vérités sur l’adaptation de Messi !

Publié le 21 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

N’étant pas aussi dominant que lors de ses dernières saisons au FC Barcelone, Lionel Messi peine à trouver ses marques au PSG. Mais pas de quoi faire douter son compatriote argentin Angel Di Maria.

Le 10 août dernier, le PSG annonçait la signature de Lionel Messi pour les deux saisons à venir, soit jusqu’en juin 2023. Cependant, force est de constater que la légende vivante du FC Barcelone peine à s’acclimater à son nouvel environnement parisien. Et particulièrement d’un point de vu sportif au vu des statistiques du numéro 30 du PSG en Ligue 1 notamment avec seulement un but inscrit face au FC Nantes. Coéquipier, ami et compatriote de l’Argentin, Angel Di Maria s’est attardé sur les débuts de Lionel Messi et sur les raisons de son adaptation plus lente que ce qui était escompté.

« Petit à petit, il va s'améliorer de plus en plus, comme le reste du groupe »