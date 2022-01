Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue hivernale annonce déjà la couleur pour son avenir !

Publié le 21 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Arrivé à l’OM, Sead Kolasinac a paraphé un contrat d’un an et demi. Quid alors de l’avenir ? La question a été posée au principal intéressé.

Durant ce mois de janvier, Jorge Sampaoli attendait des renforts à l’OM et pour le moment, il a été entendu par Pablo Longoria. En effet, après Cédric Bakambu, c’est Sead Kolasinac qui a posé ses valises sur la Canebière. Libéré de son contrat par Arsenal, le Bosnien a ainsi rejoint l’OM, qui était en quête d’un arrière gauche. Kolasinac vient pallier le départ de Jordan Amavi, qui a été prêté avec option d’achat à l’OGC Nice.

« On verra ce qu'il se passe plus tard »