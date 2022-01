Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, OM... Cette annonce sur l'arrivée de Zidane à Paris !

Publié le 21 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Toujours libre de tout contrat, Zinedine Zidane se rapproche du PSG et ce ne sont pas ses origines marseillaises qui vont y changer quelque chose.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Zinedine Zidane commence à faire évoluer sa position quant à une arrivée sur le banc du PSG. Le forcing de son conseiller, Alain Migliaccio, porte ses fruits, et son passé de Marseillais ne semble plus poser de problème comme l'explique le journaliste Dominique Grimault.

«Par rapport à Marseille, il n’a jamais porté le maillot de l’OM»