Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba a fait une annonce retentissante à Longoria !

Publié le 7 février 2022 à 17h30 par A.C.

Arrivé l’été dernier, William Saliba s’est rapidement affirmé comme l’un des cadres importants de l’Olympique de Marseille... mais il ne devrait pas le rester longtemps.

Après s’être fait les dents à l’OGC Nice la saison dernière, William Saliba a retrouvé la Ligue 1 seulement quelques mois après l’avoir quittée. Le défenseur de propriété d’Arsenal a en effet rejoint l’Olympique de Marseille, où il n’a pas tardé à devenir un titulaire indiscutable pour Jorge Sampaoli et avec Matteo Guendouzi, il est le joueur le plus utilisé de la saison. Dans seulement quelques mois, l’OM pourrait toutefois le perdre, car il ne faut pas oublier qu’aucune option d’achat n’a été insérée dans son prêt, lors des négociations avec Arsenal. Interrogé sur son avenir, le principal intéressé est resté très vague. « Aujourd’hui je peux seulement dire que je suis heureux à l’OM, j’aime la ville, le club, les supporters. Après ce qui va se passe dans 6 mois je ne sais pas » a expliqué Saliba, au micro de RMC Sport . « Dans le football, il y a tellement de choses qui se passent vite. Je ne veux pas penser au futur, je veux bien finir la saison. Après il y aura des discussions en été. On verra bien ». Ces derniers jours n’ont pas vraiment gonflé l’optimisme de Pablo Longoria et de l’OM, puisqu’en France comme à l’étranger on assure que le défenseur de 20 ans ne compte pas vraiment faire long feu en Ligue 1.

Saliba n’a d’yeux que pour la Premier League