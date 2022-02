Foot - Mercato - Tottenham

Mercato : L’appel du pied de Conte à Eriksen !

Publié le 9 février 2022 à 15h55 par La rédaction

Alors que Christian Eriksen s’est engagé cet hiver avec Brentford, le Danois a vu Antonio Conte lui ouvrir la porte pour un retour à Tottenham.