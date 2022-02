Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste du Barça laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 14h00 par Th.B.

Tenté par une expérience au FC Barcelone alors que son contrat à Chelsea arrive à expiration à la fin de la saison, César Azpilicueta a tenu à ne pas mettre de l’huile sur le feu au sujet de son avenir à quelques heures d’un match charnière pour Chelsea.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques semaines à présent, lui qui n’a plus évolué dans l’élite du football espagnol depuis 2010 et son départ à l’OM, César Azpilicueta serait susceptible d’effectuer son grand retour en Liga. En effet, alors que son contrat arrivera à expiration à l’issue de la saison et que Chelsea semble éprouver les pires difficultés à l’inciter à apposer sa signature sur un nouveau contrat, le capitaine des Blues pourrait s’engager en faveur du FC Barcelone. L’option Barça plairait au latéral droit de Chelsea, qui garde une place spéciale en son coeur comme il l’a fait savoir ces dernières heures au moment d’évoquer son avenir.

« Mes enfants sont nés à Londres et vous savez ce que je pense de Chelsea, mais… »