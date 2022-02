Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Laporta... Agüero dévoile les coulisses de son transfert !

Publié le 22 février 2022 à 0h00 par La rédaction

Forcé de mettre brutalement fin à sa carrière de footballeur en raison de problème cardiaque, Sergio Agüero regrette de ne pas avoir pu jouer en club avec son compatriote argentin, Lionel Messi.

Arrivé librement au FC Barcelone en provenance de Manchester City lors du dernier mercato estival, Sergio Agüero n’aura pas vécu une aventure très longue en Catalogne. Après avoir disputé seulement cinq matchs chez les Blaugrana , l’Argentin a été contraint de mettre un terme à sa carrière en raison d’une arythmie cardiaque. Alors qu'il ne foulera malheureusement plus les terrains, El Kun regrette de ne pas avoir pu évoluer avec Lionel Messi à Barcelone.

«Je voulais jouer avec Leo, mais...»