Mercato - Barcelone : Agüero raconte son calvaire avant sa retraite !

Publié le 22 février 2022 à 1h30 par La rédaction

Après avoir dû arrêter sa carrière, Sergio Agüero revient sur ses problèmes cardiaques, dont il ignore toujours l’origine, ainsi que sur les symptômes qu’il a pu ressentir.

Le FC Barcelone n’aura pas pu profiter longtemps de Sergio Agüero. Arrivé librement en provenance de Manchester City à l’été 2021, El Kun n’a disputé que cinq matchs, avant d’être contraint de brutalement mettre un terme à sa carrière. Frappé par une arythmie cardiaque, l’argentin de 33 ans ne rechaussera donc plus les crampons. Alors qu'il ne sait toujours pas ce qui a provoqué ces problèmes, Sergio Agüero explique avoir senti des symptômes, qu’il ne pensait pas être si grave.

«Je pensais que c'était à cause de la demande»