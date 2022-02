Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 1,5M€ est très bien engagée !

Publié le 23 février 2022 à 4h00 par A.M.

Prêté par l'OM avec une option d'achat estimée à 1,5M€, Lucas Perrin s'impose à Strasbourg, au point que son transfert définitif devienne une réelle possibilité.

Barré par la concurrence en défense centrale à l'OM, Lucas Perrin a été prêté à Strasbourg l'été dernier avec une option d'achat comprise entre 1,2 et 1,5M€. Et alors qu'il est monté en puissance toute la saison, Lucas Perrin a récemment reçu les louanges de son entraîneur Julien Stéphan : « Il a fait, je pense, plus de matchs en tant que titulaire en 5 mois à Strasbourg qu'en 3 ou 4 ans à l'OM. Ça fait partie de sa progression, de son processus d'apprentissage. En prenant de l'expérience, il s'améliore. Ça fait partie de l'apprentissage et on est très satisfaits de son investissement et de ses qualités humaines ».

Lucas Perrin a convaincu tout le monde à Strasbourg