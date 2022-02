Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Kamara prend un tournant !

Publié le 22 février 2022 à 15h10 par Th.B. mis à jour le 22 février 2022 à 15h59

Alors qu'il se trouve dans les dernières semaines de son contrat à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger. D'ailleurs, le milieu de terrain défensif français verrait les portes de la Premier League s'ouvrir bien que sa future destination reste floue...

Et si Boubakar Kamara finissait par signer une prolongation de contrat à l’OM ? Le minot marseillais est devenu au fil du temps un élément indéboulonnable de l’effectif olympien, quel que soit le coach aux commandes du groupe phocéen. Cependant, Kamara voit son contrat arriver à expiration en juin prochain et malgré diverses tentatives, le président Pablo Longoria ne devrait pas parvenir à ses fins avec Boubacar Kamara. De quoi justifier le fait que la quête de son successeur soit déjà lancée. Et quand est-il de l’avenir de Kamara après son départ quasi acté de l’OM ?

L’Angleterre pour Kamara ?