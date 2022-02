Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un dossier XXL pour l’après-Mbappé…

Publié le 22 février 2022 à 13h30 par Th.B.

Du haut de ses 22 ans, Jonathan David n’a cessé de marquer cette saison et impressionne en Europe. Au point de lui bâtir une belle cote sur le marché et notamment en Angleterre. La Premier League ne serait cependant pas l’unique obstacle du PSG dans la course à la signature de l’attaquant du LOSC.

Auteur d’une première partie de saison très prolifique, au cours de laquelle il a inscrit ses 12 buts en Ligue 1, Jonathan David traverse une période plus délicate qui se calque aux résultats mitigés du LOSC en championnat. Depuis le début de l’année civile, David n’a pas trouvé le chemin des filet en Ligue 1 lorsque le LOSC ne compte que deux victoires en six sorties. Pour autant, la cote de Jonathan David resterait toujours aussi importante sur le marché des transferts. Que ce soit dans l’hexagone ou ailleurs. Le 16 novembre dernier, le10sport.com vous révélait un intérêt du PSG pour Jonathan David. Cependant, on vous affirmait que l’international canadien n’était pas une option prioritaire aux yeux des décideurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, ses qualités faisaient déjà mouche dans l’esprit de différents dirigeants du PSG. Et la donne ne semble pas avoir changé depuis puisque Goal a affirmé ce mardi qu’en cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par l’option Jonathan David. Néanmoins, il faudrait que le PSG se frotte au gratin du football européen pour parvenir à rafler la mise dans l’opération David selon la presse anglaise.

L’Angleterre et l’Inter sur les rangs pour David