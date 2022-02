Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Wijnaldum sur son arrivée à Paris !

Publié le 22 février 2022 à 19h45 par A.M.

Arrivé libre l'été dernier au PSG, Georginio Wijnaldum connaît des premiers mois poussifs à Paris. Mais le Néerlandais réclame encore du temps pour son intégration.

L'été dernier, le PSG a décidé de miser sur plusieurs joueurs en fin de contrat. C'est ainsi que Lionel Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sont arrivés libres, mais le premier d'entre eux était Georginio Wijnaldum. Après plusieurs saisons convaincantes à Liverpool, l'international néerlandais a donc rejoint le PSG pour renforcer l'entrejeu du club parisien. Mais pour le moment, le bilan est plutôt négatif pour Georginio Wijnaldum qui n'est même plus titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino. Mais l'ancien Reds a décidé de mettre les choses au clair concernant sa situation et son intégration.

«Tout le monde voudrait que ça aille vite, mais»