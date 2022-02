Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit une grande réponse pour son avenir !

Publié le 23 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino est pressenti pour prendre la succession de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, l’entraîneur intérimaire des Red Devils n’a pas ouvert la porte au coach du PSG.

Malgré la demi-finale de Ligue des champions la saison passée et le succès face au Real Madrid lors du 1/8ème de finale aller de C1 la semaine dernière, Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au PSG. D’ailleurs, le10sport.com vous a révélé en novembre dernier que le coach du PSG était sujet à des discussions en coulisse au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Dans l’esprit de Pochettino, il existerait toujours le rêve de prendre les rênes de l’équipe première de Manchester United selon divers médias et d’ainsi, assurer la succession de Ralf Rangnick dès l’issue de la saison.

Rangnick botte en touche pour son avenir et sa succession