Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible annonce sur l’arrivée de Messi…

Publié le 25 février 2022 à 4h30 par A.M.

Légende du football argentin, Mario Kempes ne cache pas sa déception d'avoir vu Lionel Messi rejoindre le PSG l'été dernier.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas pu prolonger son bail compte tenu des difficultés économiques du club blaugrana . Une opportunité légendaire pour le PSG qui n'a pas laissé passer l'occasion d'attirer l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Cependant, les débuts du septuple Ballon d'Or à Paris sont décevants et suscitent de nombreuses critiques. Mario Kempes est donc très déçu que Lionel Messi ait quitté le Barça.

«Messi a perdu une partie de son éclat et de son niveau en s'installant au PSG»