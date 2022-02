Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a vendu la mèche pour son avenir !

Publié le 28 février 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Après la victoire contre l'ASSE samedi soir, Kylian Mbappé, auteur d'une nouvelle prestation magnifique, s'est arrêté aux micros des journalistes en zone mixte et a livré plusieurs déclarations qui semblent aller dans le sens d'une prolongation de contrat au PSG.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Comme révélé par le10sport.com, l'attaquant du PSG n'a toutefois rien signé avec le Real Madrid. Une tendance que l'international français avait lui-même confirmé le 6 février dernier, en marge du huitième de finale aller de la Ligue des champions. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait-il au micro de Prime Video . Et avant le match retour contre le Real Madrid le 9 mars, la situation semble évolué positivement pour le PSG où l'espoir d'une prolongation de contrat de Kylian Mbappé semble renaître. Selon nos informations, au sein même de l'entourage de l'international français différents courants s'opposent au sujet de son avenir. La mère de l'ancien Monégasque fait d'ailleurs partie des partisans d'une prolongation de contrat.

Les déclarations de Mbappé en disent long sur son avenir...