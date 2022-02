Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme rebondissement confirmé pour Ousmane Dembélé !

Publié le 28 février 2022 à 20h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain et alors qu’il semblait en rupture totale avec le club catalan il y a encore quelques semaines, Ousmane Dembélé aurait finalement recollé les morceaux avec ses dirigeants. Et son avenir pourrait être relancé.

Ce n’est plus un secret pour personne, Ousmane Dembélé était tout proche de quitter le FC Barcelone durant le mercato de janvier. Poussé vers la sortie par sa direction alors qu’il arrive en fin de contrat et qu’une prolongation n’était plus du tout à l’ordre du jour cet hiver, l’attaquant français aurait même été proche de Chelsea et du PSG. Finalement, Dembélé continue d’être aligné par Xavi, et il semblerait que la tendance se soit totalement inversée en interne avec la direction du Barça.

Dembélé réconcilié avec le FC Barcelone