Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi impliqué dans un duel XXL pour cette cible à 0€ ?

Publié le 1 mars 2022 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen serait dans le viseur du FC Barcelone, qui aimerait boucler un gros coup à 0€ avec lui. Toutefois, le club catalan serait plus que jamais en concurrence avec le Bayern sur ce dossier.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aimerait désormais recruter un défenseur central de top niveau à l'été 2022. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui d'Andreas Christensen, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Toutefois, Xavi devrait se frotter au Bayern sur ce dossier.

Un duel Barça-Bayern pour Andreas Christensen ?