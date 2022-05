Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame un mercato de folie à Laporta !

Publié le 12 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à remanier en profondeur son effectif, Xavi aurait réclamé pas moins de huit renforts en vue de la saison prochaine. Autrement dit, quasiment un nouveau joueur par poste.

Arrive sur le banc du FC Barcelone en fin d’année, Xavi avait rapidement réclamé des renforts qu’il a d’ailleurs obtenus. En effet, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang se sont tour à tour engagés avec le Barça cet hiver. Néanmoins, le technicien espagnol ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et en attendant encore plus en vue de cet été. Il faut dire que le Real Madrid réalise une grande saison et pourrait surfer sur ses résultats pour recruter Kylian Mbappé (PSG) et Antonio Rudiger (Chelsea), tous les deux en fin de contrat. Et alors que Manchester City a dégainé le premier en recrutant Erling Haaland, Xavi espère que le Barça répondra rapidement sur le marché. Dans cette optique, il semblerait que les signatures de Franck Kessie (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), deux joueurs libres, soient actées. Mais il en faudra bien plus pour satisfaire Xavi, extrêmement ambitieux sur le marché.

Xavi attend au moins 8 recrues !