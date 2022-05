Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi se fait encore interpeller en MLS !

Publié le 10 mai 2022 à 20h30 par Thibault Morlain

Tandis que Lionel Messi devrait continuer au PSG la saison prochaine, la question est de savoir ce qu’il fera à la fin de son contrat, à l’été 2023. Régulièrement, il est annoncé que l’Argentin pourrait débarquer en MLS. D’ailleurs, de l’autre côté de l’Atlantique, on a tenu à faire certaines confidences à propos d’une arrivée de Messi.

Après 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a évolué loin de la Catalogne cette saison. Débarqué au PSG l’été dernier, l’Argentin n’a toutefois pas connu une très grandes saisons. Avec des statistiques loin de ses standards, La Pulga a même été conspuée par son propre public. Il n’en fallait alors pas plus pour jeter un froid sur son avenir, bien que Messi soit sous contrat jusqu’en 2023 avec également une année supplémentaire en option. Partira, ne partira pas ? Dernièrement, de grosses réponses sont tombées puisqu’il a été annoncé que Lionel Messi resterait bel et bien au PSG jusqu’à l’été 2023. Et après ? Le septuple Ballon d’Or devrait se poser des questions sur la suite de sa carrière à ce moment et quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Lionel Messi, les regards se tournent notamment vers la MLS. L’Inter Miami, la franchise de David Beckham, s’est d’ailleurs déjà positionné pour accueillir l’actuel joueur du PSG. Et de l’autre côté de l’Atlantique, ce dossier ne manque pas de faire réagir. Dernièrement, Miguel Angel Ramirez, entraîneur de Charlotte, avait lâché : « Ce n’est pas nécessaire que Messi vienne en MLS pour avoir un impact sur la société. Ce n’est pas seulement la communauté latino qui vient aux matchs. De nombreux Américains viennent et de plus en plus de garçons jouent au football ».

« Bien sûr que je veux que Messi vienne en MLS »