Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Mise à pied, départ... Le point sur la situation de Ben Arfa !

Publié le 10 mai 2022 à 19h37 par Dan Marciano

Les proches d'Hatem Ben Arfa refusent de s'exprimer sur sa situation au LOSC. Depuis plusieurs semaines, peu de nouvelles ont filtré sur l'avenir du joueur de 35 ans, qui n'avait pas hésité à s'en prendre à Jocelyn Gourvennec et à ses dirigeants.