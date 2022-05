Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp n’a pas dit son dernier mot pour Mané !

Publié le 10 mai 2022 à 19h00 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone et le Bayern Munich en pinceraient pour Sadio Mané, Liverpool ne tremblerait pas pour autant et aurait programmé des négociations entre le futur directeur sportif des Reds et le clan Mané à l’issue de la saison.

Le FC Barcelone aurait des vues sur Sadio Mané à en croire la presse espagnole. C’est en effet ce que SPORT affirmait dans la journée de lundi. Désireux d’attirer un attaquant de classe mondiale au FC Barcelone, le président Joan Laporta garderait à l’oeil l’évolution de la situation de Mané à Liverpool, son contrat prenant fin en juin 2023 chez les Reds . Au même titre que Salah, le Barça formulerait un intérêt pour Mané, mais contrairement à l’Égyptien, le Sénégalais serait pour sa part emballé par l’idée d’arborer la tunique blaugrana du FC Barcelone en cas de départ de Liverpool selon Mundo Deportivo . Cependant, à la lumière des intérêts du Barça et du Bayern Munich pour Sadio Mané, le Liverpool de Jürgen Klopp serait sur le point de contre-attaquer pour son attaquant.

Des discussions prévues en fin de saison pour la prolongation de Mané !