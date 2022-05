Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà les trois pistes XXL de Xavi pour renforcer sa défense !

Publié le 10 mai 2022 à 16h00 par Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone aurait déjà bouclé la venue d’Andreas Christensen, dont le contrat arrive à expiration avec Chelsea, un autre défenseur serait attendu en Catalogne, et les pistes sont nombreuses.

À l’approche du mercato estival, le FC Barcelone multiplie les pistes pour se renforcer. Joan Laporta s’est déjà montré actif et aurait bouclé deux recrues en vue de la saison prochaine à en croire la presse espagnole, à savoir Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), bientôt libres. Le Danois devrait donc venir renforcer le secteur défensif, mais un autre joueur serait attendu à ce poste durant l’intersaison, et plusieurs noms circulent déjà.

En plus de Koundé, Romagnoli et Koulibaly sont également visés