Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi avec Sadio Mané !

Publié le 10 mai 2022 à 8h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané aurait alarmé le FC Barcelone. Et heureusement pour le club catalan, l'attaquant des Reds aurait du mal à s'entendre avec sa direction pour prolonger.

Malgré des performances époustouflantes, Sadio Mané pourrait ne plus faire long feu à Liverpool. En effet, les Reds de Jürgen Klopp pourrait être contraints de vendre leur numéro 10 cet été pour ne pas risquer de le voir partir gratuitement, et ce, parce qu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait en embuscade selon les dernières informations de Toni Juanmarti. Et Xavi peut déjà afficher un large sourire, parce que Sadio Mané ne serait pas du tout parti pour prolonger avec Liverpool à l'heure actuelle.

Des discussions compliquées entre Sadio Mané et Liverpool ?