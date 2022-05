Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine star de Xavi devrait être…

Publié le 10 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant la grande priorité du FC Barcelone pour cet été, Robert Lewandowski aurait réclamé un bon de sortie au Bayern Munich dont il ne souhaite plus porter les couleurs la saison prochaine. Une aubaine pour Xavi ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole depuis plusieurs semaines. Le buteur polonais est en effet annoncé comme étant la nouvelle grande priorité du FC Barcelone depuis que le club catalan semble avoir abandonné la piste menant à Erling Haaland, jugée hors de portée pour ses finances. Et il semblerait que Xavi soit effectivement bien parti pour recruter Lewandowski…

Lewandowski souhaite rejoindre Barcelone

Comme l’a annoncé le média catalan Sport lundi, Robert Lewandowski estime que son temps est révolu au sein du Bayern Munich, et il envisage donc un départ cet été, à un an de la fin de son contrat. Une aubaine donc pour le FC Barcelone, qui semble parfaitement bien positionné pour récupérer Lewandowski et en faire sa prochaine star de l’attaque.