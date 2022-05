Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tranché pour l'avenir d'Aubameyang !

Publié le 9 mai 2022 à 17h00 par Pierrick Levallet

Afin de se renforcer l'hiver dernier, le FC Barcelone s'est attaché les services de plusieurs joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans l'esprit de Xavi, le Gabonais n'aurait rien à craindre pour son avenir, malgré une arrivée probable de Robert Lewandowski.

Après un début de saison catastrophique, le FC Barcelone a remanié en partie son effectif. Le club catalan a d’abord changé d’entraîneur, en se séparant de Ronald Koeman et en accueillant Xavi. Suite à cela, Joan Laporta s’est mis en quête de renforcer l’équipe blaugrana, notamment sur le plan offensif. De ce fait, le FC Barcelone a recruté Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré lors de la dernière période des transferts. Les deux premiers se sont parfaitement intégrés dans le groupe de Xavi. Pierre-Emerick Aubameyang, devenu indésirable à Arsenal, a impressionné par sa qualité devant le but et ses déplacements. En quelques mois seulement, le Gabonais aurait convaincu son monde en Catalogne.

Xavi veut continuer avec Aubameyang malgré une arrivée probable de Lewandowski