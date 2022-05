Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame deux gros transferts à Laporta !

Publié le 10 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors que le FC Barcelone n'a plus grand chose à attendre de cette fin de saison, Xavi envoie déjà un message à sa direction en vue du mercato.

Arrivé en fin d'année dernière sur le banc du FC Barcelone afin de remplacer Ronald Koeman, Xavi est ambitieux en matière de recrutement comme en témoigne le travail effectué durant le mercato d'hiver avec les arrivées de Daniel Alves, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré. Et visiblement, Xavi attend encore des renforts en vue de cet été comme il l'a expliqué en conférence de presse..

Xavi veut des renforts !