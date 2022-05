Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace de taille se confirme pour William Saliba !

Publié le 10 mai 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Dans le cadre du prochain mercato estival, l’OM pourrait bien témoigner du départ de William Saliba, seulement prêté par Arsenal. Au Milan AC, on patienterait afin de savoir si la porte sera ouverte pour un nouveau prêt voire un transfert définitif de Saliba.

Alors que William Saliba a été prêté pour l’intégralité de la saison par Arsenal à l’OM sans aucune option d’achat, il est donc écrit qu’il retrouvera le nord de Londres à l’intersaison. À moins que les Gunners prennent la décision de prêter une nouvelle fois leur défenseur central recruté à l’été 2019 et qui n’a disputé des matchs officiels que lors de ses prêts à l’ASSE, à l’OGC Nice et à l’OM cette saison. Ces derniers temps, Saliba fait savoir qu’il est prêt à rallonger son aventure marseillaise, mais que son destin figure entre les mains d’Arsenal, son contrat courant jusqu’en juin 2024. Néanmoins, l’OM ne serait pas seul à songer à recruter William Saliba cet été puisque le Milan AC est régulièrement annoncé comme étant un potentiel point de chute pour l’international français.

Le Milan AC attend le feu vert d’Arsenal pour Saliba !