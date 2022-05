Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Mbappé a programmé un rendez-vous crucial !

Publié le 10 mai 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Après avoir démenti les informations publiées par Le Parisien au sujet d'une prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Fayza Lamari devrait se réunir avec le Real Madrid très prochainement.

La semaine dernière, le feuilleton Mbappé a pris un nouveau tournant. En effet, Le Parisien a lâché une petite bombe en révélant l'existence d'un accord entre l'attaquant français et le PSG pour une prolongation de deux saisons. Une information rapidement démentie par la mère de Kylian Mbappé. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties », écrivait Fayza Lamari sur Twitter .

La mère de Mbappé va rencontrer le Real