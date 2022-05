Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une date est fixée pour le départ de Karim Benzema ?

Publié le 10 mai 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Étincelant avec le Real Madrid, Karim Benzema est encore loin de la retraite malgré ses 34 ans. Au sein du club, on s’imagine d’ailleurs conserver encore longtemps l’attaquant français.

À 34 ans, Karim Benzema n’a jamais semblé aussi flamboyant. L’international français est le grand artisan de la saison réalisée par le Real Madrid, champion d’Espagne et finaliste de la Ligue des champions, avec 43 buts et 14 passés décisives. De quoi faire du natif de Lyon l’un des favoris pour le prochain Ballon d’Or. Au sein du club, on savoure cette réussite de Karim Benzema, au point d’exclure pour le moment un possible départ de l’international français.

Un départ en 2024 pour Benzema ?

Cité parmi les priorités du Real Madrid pour renforcer l’attaque, Erling Haaland prend finalement le chemin de Manchester City. Florentino Pérez n’a pas lancé d’offensive concrète pour le Norvégien malgré son intérêt, et Karim Benzema serait en partie à l’origine de cette décision. En interne, le Real Madrid pense en effet que l’ancien de l’OL peut encore jouer deux saisons au plus haut niveau, alors que son bail court actuellement jusqu’en juin 2023. De plus, la direction merengue estime que les futures absences de Karim Benzema pour cause de blessures ou suspensions pourront être couvertes par Kylian Mbappé, dont l’arrivée est plus que jamais attendue en fin de saison.