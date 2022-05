Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ancelotti s’explique sur son choix avec Karim Benzema !

Publié le 10 mai 2022 à 1h30 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Carlo Ancelotti a préféré laisser Karim Benzema sur le banc lors de la défaite du Real Madrid contre l'Atletico de Madrid (1-0). Et le technicien italien a tenu à justifier son choix après la partie.

Sacré champion d’Espagne et finaliste de la Ligue des champions, le Real Madrid réalise une excellente saison. Son succès, le club madrilène le doit en partie à Karim Benzema, auteur d’un exercice 2021-2022 étincelant (43 buts et 14 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues). L’international tricolore a un impact tel sur le jeu de son équipe qu’il se ressent lorsqu’il est absent, à l’image de la défaite de la Casa Blanca contre l’Atletico de Madrid (1-0). Carlo Ancelotti a préféré laisser Karim Benzema au repos ce dimanche, et il a tenu à justifier son choix après la rencontre.

« La priorité aujourd'hui était évidemment de ne pas se blesser »