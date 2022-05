Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti affiche ses grandes ambitions pour Paris !

Mercredi soir, le Real Madrid s’est qualifié pour sa 17ème finale de ligue des champions en venant à bout de Manchester City (3-1) après prolongations. Les Merengue viseront un 14ème sacre dans cette compétition face à Liverpool le 28 mai prochain. Une finale que Carlo Ancelotti a hâte de disputer.