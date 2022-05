Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 10 mai 2022 à 11h30 par Bernard Colas

Libre à l’issue de la saison, Angel Di Maria se dirige vers un départ du PSG après sept saisons dans la capitale. Interrogé sur sa situation, l’international argentin reconnaît que son avenir est très incertain.

À 34 ans, Angel Di Maria approche de la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale à l’été 2015, le meilleur passeur décisif de l’histoire du club (118) sera libre à l’issue de la saison et ne devrait pas voir son bail être renouvelé par Leonardo. Pourtant, une clause présente dans le contrat d’Angel Di Maria lui permet de rester une année supplémentaire, mais le directeur sportif du PSG semble vouloir tourner la page après une saison compliquée pour El Fideo (3 buts et 8 passes décisives en 29 matches). L’heure est donc à un départ pour le numéro 11 du PSG, qui est resté flou concernant son avenir dans un entretien accordé à l’émission Todo Pasa diffusée sur Radio Urbana.

« Je ne sais pas si le club veut qu'il en soit ainsi »

Interrogé sur sa situation contractuelle avec le PSG, Angel Di Maria n’a pas totalement fermé la porte à un avenir dans la capitale française. « Je suis heureux ici de gagner à nouveau un championnat. Je suis ici depuis sept ans et l'avoir remporté cinq fois est quelque chose d'important pour moi , a confié l’international argentin. Mon idée est d'essayer de rester ici, même si cela signifie que ma dernière année en Europe sera à Paris. Je ne sais pas si le club veut qu'il en soit ainsi. Mon contrat arrive à son terme mais il y a un pré-contrat entre nous deux, il faut voir s'il finit par être signé ou non. Et si ce n'est pas le cas, j'essaierai d'étudier la possibilité d'une équipe en Europe afin de pouvoir arriver de la meilleure façon possible si je suis appelé pour la Coupe du monde. »

« L’idée est de passer une année de plus en Europe, puis de revenir »