Mercato - OM : Cet ancien protégé de Sampaoli dit tout sur son transfert avorté à l'OM !

Publié le 10 mai 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Après son séjour au Stade Rennais, Steven Nzonzi aurait pu continuer son aventure en Ligue 1 du côté de l'OM. En effet, son entourage aurait été en contact avec Jorge Sampaoli pour retrouver le coach argentin du côté de Marseille. Toutefois, Steven Nzonzi s'est finalement envolé vers le Qatar lors du dernier mercato estival. Interrogé sur son transfert avorté à l'OM, l'international français a lâché toutes ses vérités.

A la peine à l'AS Rome, Steven Nzonzi a eu la possibilité de rebondir en Ligue 1 du côté de Rennes. En effet, l'international français a été prêté pendant une saison et demie au club breton avant de migrer vers le Qatar. Mais plutôt que de signer à Al-Rayyan, Steven Nzonzi avait la possibilité de s'engager en faveur de l'OM l'été dernier. Toutefois, les négociations ne sont pas allées dans le bon sens et le vétéran de 33 ans a finalement dû quitter la France. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato ce mardi, Steven Nzonzi a eu l'occasion de revenir en détail sur son transfert avorté à l'OM. Selon ses dires, le milieu de terrain français n'a pas pu continuer son aventure en Ligue 1 pour des raisons financières.

«Mon père était en contact avec une personne de l'OM»

« (Avant de rejoindre le Qatar, plusieurs clubs vous ont approché l'été dernier dont Lille et l'OM. Avez-vous vraiment eu des opportunités en France ? Pourquoi ne pas avoir tenté le coup ?) Il y avait bien des opportunités en France. D'autres clubs étaient intéressés comme Benfica au Portugal, qui avait fait quelques propositions. Mais comme je vous ai déjà dit, l'après-covid était un peu compliqué je pense pour les clubs. Et il ne faut pas se mentir, quand on va au Qatar, c'est qu'on aime bien le projet, que quelque chose nous attire, mais aussi qu'il y a un contrat intéressant pour moi comme les autres joueurs qui y vont. Donc ça a pesé un peu dans la balance sachant que, je me répète, il était difficile pour certains clubs de faire certains efforts pour m'avoir. C'était un effort que Rennes avait pu faire car c'était sous la forme d'un prêt. Mais il fallait terminer troisième de Ligue 1, ce qu'on a eu la chance de faire lors de ma première année là-bas. Donc j'ai pu y rester une nouvelle année. Ensuite, on n'a pas eu de clubs en France qui étaient capables de faire les mêmes efforts. Il fallait donc trouver un autre projet » , a développé Steven Nzonzi avant de lâcher des précisions sur les coulisses de son transfert avorté à l'OM, où il aurait pu retrouver son ancien entraineur Jorge SampaolI.

«Ça aurait été pas mal de retrouver Jorge Sampaoli»