OM - Malaise : Sampaoli, Lopez... Mandanda a tout changé !

Publié le 10 mai 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Longtemps utilisé comme doublure de Pau Lopez, Steve Mandanda semble avoir inversé la tendance en fin de saison puisque Jorge Sampaoli s'appuie sur l'international français. Et une discussion entre les deux hommes a tout changé.

L'été dernier, l'OM a décidé de recruter un nouveau gardien. L'idée des décideurs marseillais était d'attirer un numéro 1 bis afin d'offrir une vraie concurrence à Steve Mandanda. Dans cette optique, Pau Lopez a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Mais rapidement, le portier espagnol s'est finalement imposé comme le titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli. Pau Lopez jouait effectivement tous les matches, y compris ceux en Ligue Europa et en Coupe de France contre les clubs de Ligue 1. Steve Mandanda devait alors se contenter des matches en milieu de semaine durant lesquels Jorge Sampaoli effectuait une rotation. Finalement, l'international français a profité du fait que l'OM soit reversé en Ligue Europa Conférence pour retrouver du temps de jeu. Par le biais de ses performances en C4, Steve Mandanda a même pu obtenir quelques titularisations en Ligue 1. Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli avant alors décidé de lui offrir à nouveau sa chance.

La discussion qui a tout changé